Sanayi esnafına 500 gıda paketi dağıtıldı

Küçük Sanayi Sitesinde bulunan esnaflara ramazan kolisi yardımında bulunduklarını belirten Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Yaşar, bu yardımları geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Batman Küçük Sanayi Sitesi’nde toplam 250 esnafın bulunduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Her esnafımıza kendi imkanlarımız ile hazırladığımız ramazan paketlerinden ikişer adet teslim ettik. İçinde temel gıda maddelerinin bulunduğu bu paketleri esnafımız dilediği gibi kullanabilir. Dilerlerse çalışanlarına ya da çevrelerindeki maddi durumu düşük olan vatandaşlara verebilirler. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yardımlarımızı imkanlarımız doğrultusunda her yıl gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.