Sason Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Tüm projelerimiz Sason’un gelecekte marka ilçe haline gelmesi için” dedi.

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, katıldığı bir programda göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirilen projeler ve ileride yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Sason’un tamamında hayata geçen projelerin ilçenin gelişimine ve marka ilçe olma yolunda dönüşümüne yön verdiğini ifade eden başkan Uçar, projelerin vatandaşların istek ve önerileri doğrultusunda ortaya çıkan projeler olduğunu söyledi. Çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan başkan Uçar, “Yapılan işlerin büyüklüğünün ölçütü halk memnuniyetidir. Bunu biliyor ve bu doğrultuda ilçemizin geleceğini şekillendiriyoruz. Gerek alt yapıda gerekse üst yapıda yapmak istediğimiz tüm çalışmalarımızın amacı geleceğimizi şekillendirmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir. 40 yıllık imar sorunu önümüze çıkan engellerden biridir. Hedeflediğimiz projeleri yapmak için belediyemizde yeni imar birimi kurduk. İmar planımızı yenileyerek inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz. Göreve geldiğim zamanlarda en büyük hayalim ilçenin 50 yıllık su ihtiyacına cevap verecek proje çıkarmaktı. Çok şükür yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir Hükümet Konağı, ilçe girişinde çift taraflı yaya yolu ve doğal güzellik alanlarımızı koruma altına alıp halkımızın hizmetine sunmaktır. Göreve geldiğimiz andan beri ilçemizde bu güne kadar 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi. Hizmetimizi bütün vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için bütün mahallelerde personeller görevlendirdik. İlçenin her noktasında seferberlik halinde çalışıyoruz. Popülist politika yapmaktan uzağız. Tüm projelerimiz Sason’un gelecekte marka ilçe haline gelmesi için. Vatandaşlarımızdan gelecek tüm önerilere açığız. Yeter ki birlikte çalışma azmimiz olsun” diye konuştu.

Projelerini sıralayan Başkan Uçar, şunları kaydetti:

“Projelerimiz ilçemiz için büyük önem arz eden ve karayolları ağına alınan Sason-Muş yolunun hızlandırılıp yapılması, arazi arayışında olunan ilçemize 500 adet TOKİ konutunun yapılması, ilçemizde 80 derslik 5 okulun yapılması, yeni bir Hükümet Konağı’nın yapılması, Şat ve Şerük Deresi’nde ıslah çalışması yapılması, çok amaçlı ve içerisinde sinema, tiyatro, gösteri merkezi, toplantı salonu olan çok amaçlı bir kültür merkezi, yeni bir belediye hizmet binası, yeni bir öğretmenler evi binası, yeni bir emniyet amirliği binası, ilçemizin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek olan yeni su isale hattının hızlandırılıp yapılması, 2018 yılında ilçemiz mahalle ve köy yollarına ihtiyaç duyulan 5 kilometre parke taşı, 110 kilometre asfaltın yapılması, asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu Sevek su kaynağının mesire alanı yapılması, Merkez Camisi’nin yıkılıp güzel bir cami yapılması ve meydan projesinin tamamlanmasıdır.”