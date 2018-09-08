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08 Eylül 2018 13:32

Sason Belediyesi kaçak su kullanımına karşı denetimlerini artırdı

Batman’ın Sason İlçe Belediyesi tarafından bahçe sulamaları için ve boş alanlarda açılan şebeke hatlarının tespiti ve kapatılması için çalışmalar başlattı.

Sason Belediyesi kaçak su kullanımına karşı denetimlerini artırdı

08 Eylül 2018 13:32


Belediye başkanlığı tarafından oluşturulan kaçak su ekipleri mahalleleri gezerek tespit ettikleri kaçak musluklarını kapatarak, kaçak su kullanıcılarını uyardı. Belediye Başkanlığından kaçak kullanımına ilişkin yapılan açıklamada, ’Adaletli su kullanımı için kaçak suya hayır’ sloganı ile çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak su kullanımının ilçeye büyük zarar verdiğini ve kaçak kullanılan su nedeni ile birçok aboneye sağlıklı su verilemediğini belirten zabıta amiri Uğur Uçar, “Her vatandaşın eşit koşullarda ve sürekli su ihtiyacını karşılayabilmesi için kaçak su kullanımı mutlaka önlenmelidir. Kaçak su kullanımı konusunda vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Vatandaşlarımız maalesef bilinçsiz bir şekilde içme suyunu bahçe sulamalarında kullanıyorlar. Bu yüzden bazı mahallelerimiz su alamıyor. Bizlerde kaçak su kullanımı ile mücadele ediyoruz. Çalışmalarımız sıklıkla devam edecek. Ekip arkadaşlarımızla birlikte amansız bir şekilde hiç taviz vermeden bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu noktada duyarlılık bekliyoruz" dedi.




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