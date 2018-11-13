İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason Belediyesi madde bağımlılığına savaş açtı

Batman’ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında ilçenin her sokağında madde bağımlılığına karşı uyarı afişleri astırarak broşürler dağıttırdı.

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında ilçenin her sokağında madde bağımlılığına karşı uyarı afişleri astırarak broşürler dağıttırdı.


Madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek ve aileleri uyarmak amacıyla uyarılar içeren afiş ve broşürler bastırarak ilçede her sokak ve caddeye astırdıklarını belirten Belediye Başkanı Cuma Uçar, madde bağımlığını ve zararlı her türlü alışkanlığı ilçenin gündeminden çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Uçar, “Bağımlılık yapan uyuşturucu, alkol ve maddelerin zararları ile sağlıklı yaşam önerileri ve madde bağımlılığı konularında bilinç oluşturmak ve genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla duvarlara afiş astırdık. Bizim için ilçede fizik projeler tabi ki önemlidir, ancak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sağlığını korumak her şeyden daha önemlidir. Umudumuz, gayemiz duyarlı bir toplum olup gençlerimizin çocuklarımızın hayatını kurtarmaktır. Geleceğimizin ve toplumun dinamik yapısı olan gençlerimizi uyuşturucu, alkol ve zararlı maddelerden uzak tutmak bizim en temel önceliğimizdir. Bu konuda yapılması gereken tüm hizmetler aksatılmadan yapılacaktır. Bu hizmetlerimiz diğer çalışmalardan çok daha hayırlı hizmetlerdir. Çünkü bir insanı kurtarmak dünyayı kurtarmak kadar kıymetlidir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.