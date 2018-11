Sason Belediyesi madde bağımlılığına savaş açtı

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında ilçenin her sokağında madde bağımlılığına karşı uyarı afişleri astırarak broşürler dağıttırdı.

Madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek ve aileleri uyarmak amacıyla uyarılar içeren afiş ve broşürler bastırarak ilçede her sokak ve caddeye astırdıklarını belirten Belediye Başkanı Cuma Uçar, madde bağımlığını ve zararlı her türlü alışkanlığı ilçenin gündeminden çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Uçar, “Bağımlılık yapan uyuşturucu, alkol ve maddelerin zararları ile sağlıklı yaşam önerileri ve madde bağımlılığı konularında bilinç oluşturmak ve genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla duvarlara afiş astırdık. Bizim için ilçede fizik projeler tabi ki önemlidir, ancak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sağlığını korumak her şeyden daha önemlidir. Umudumuz, gayemiz duyarlı bir toplum olup gençlerimizin çocuklarımızın hayatını kurtarmaktır. Geleceğimizin ve toplumun dinamik yapısı olan gençlerimizi uyuşturucu, alkol ve zararlı maddelerden uzak tutmak bizim en temel önceliğimizdir. Bu konuda yapılması gereken tüm hizmetler aksatılmadan yapılacaktır. Bu hizmetlerimiz diğer çalışmalardan çok daha hayırlı hizmetlerdir. Çünkü bir insanı kurtarmak dünyayı kurtarmak kadar kıymetlidir” dedi.