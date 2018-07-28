Sason Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi

Yol çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Cuma Uçar, “2018 yılı içerisinde yarım kalan tüm yollarımız ve bozulan yollarımızdaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Asfalt, kilitli parke taşı döşeme ve beton yol olarak İlçemizde acil ihtiyaç duyulan yerleri tespit ederek vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İlk etapta yarım kalan yayla tepe mahallemizin yolunu bitireceğiz, ardından da yeni mahalle ve Karşıyaka mahalle yollarını yapacağız. Bu yıl içerisinde yol sorunumuzu çözüp 2019’a sıfır yol sorunu ile girmeyi hedefliyoruz” dedi.