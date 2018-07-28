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28 Temmuz 2018 11:09

Sason Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi

Batman’ın Sason İlçe Belediyesi 2017 yılında çeşitli nedenlerle yapımı durdurulan ve bozulan yollardaki çalışmalarına hız verdi.

Sason Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi

28 Temmuz 2018 11:09


Yol çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Cuma Uçar, “2018 yılı içerisinde yarım kalan tüm yollarımız ve bozulan yollarımızdaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Asfalt, kilitli parke taşı döşeme ve beton yol olarak İlçemizde acil ihtiyaç duyulan yerleri tespit ederek vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İlk etapta yarım kalan yayla tepe mahallemizin yolunu bitireceğiz, ardından da yeni mahalle ve Karşıyaka mahalle yollarını yapacağız. Bu yıl içerisinde yol sorunumuzu çözüp 2019’a sıfır yol sorunu ile girmeyi hedefliyoruz” dedi.




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