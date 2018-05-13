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13 Mayıs 2018 15:47

Sason Belediyesinde ’Anneler Günü’ kutlaması

Batman’ın Sason İlçe Belediyesi ve AK Parti Kadın Kolları tarafından ortaklaşa ’Anneler Günü’ programı düzenlendi.

Sason Belediyesinde ’Anneler Günü’ kutlaması

13 Mayıs 2018 15:47


Belediye Konferans Salonunda düzenlenen program kadın Kur-an kursu hocaları tarafından Kur-an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerifin okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Ak Parti Kadın kolları Başkanı Zeynep Bozkurt, annelerin hem dinimizde hem de çağdaş yaşamda saygıya layık görülen en kutsal varlıklarımızdan olduğunu söyledi. Bozkurt, “Anneler gününü sadece bir güne sığdıranlar gerçekte annesine karşı görevini yerine getirdiklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlardır. Annelerimize karşı olan görevimiz daim olmalıdır. Bizlere ihtiyaç duydukları her anda annelerimizin dizleri dibinde olmalıyız. Özelikle intikale eden annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.


Programda Belediye Başkanı Cuma Uçar’ın da anneler günü mesajı okundu. Uçar, mesajında “Varlıkları ile hayatımıza güç katan, sonsuz sevgi, merhamet ve fedakarlıklarıyla her zaman yanımızda olan değerli annelerimizin anneler gününü kutlarım” ifadeleri kullanıldı.


Programın sonunda katılımcı annelere terlik, eşarp hediye edilerek, çiğ köfte ve ayran ikramında bulunuldu.




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