Sason Belediyesinden eğitime hizmet

Batman'ın Sason İlçe Belediyesi ilçe merkezinde bulunan okulların içini ve bahçelerini yıkayarak yeni döneme hazırladı.

Yaz tatili dolayısıyla okulların tozlandığını ve kirlendiğini belirten Belediye Başkanı Cuma Uçar, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için ilçe merkezindeki okulların içini ve bahçelerini temizledikten sonra yıkattıklarını belirtti. Eğitimin önemine de değinen Başkan Uçar, “Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi önemlidir. Sağlıksız ve kirli okullarda eğitime hiçbir şekilde izin verilmemelidir. İlçemizde geçtiğimiz yıllarda eğitimin önemine binaen öğrencilerimize çeşitli yardımlarımız oldu. Bu yılda meddi zorluklalar çeken öğrencilerimize yardımlarımızı devam ettireceğiz. Yeni eğitim öğretim yılına başlayacak bütün öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.