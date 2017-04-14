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14 Nisan 2017 12:57

Sason Çayı taştı, meyve tarlaları sular altında kaldı

Batman’ın Sason ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşan çay suları, meyve tarlalarına zarar verdi.

Sason Çayı taştı, meyve tarlaları sular altında kaldı

14 Nisan 2017 12:57


Sason’da, ilçe ile aynı adı taşıyan çay, günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle taştı. Çay suları, meyve bahçelerine büyük zarar verdi. Çilek ve böğürtlen tarlalarının sular altında kaldığını ifade eden Osman Esen isimli vatandaş, "3 gündür gelen sağanak yağışlar tarlaların önündeki seti aşarak bahçelerimizi telef etti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bütün aile perişanız. Devlet bize bir yardım etmezse mutlaka buradan göç etmek zorunda kalacağız. Başka çaremiz yoktur" dedi.


Devletin köye dönüş desteğiyle İstanbul’dan Sason’a dönüş yaptıklarını anlatan Kutbettin Esen ise, "15 senedir İstanbul’da yaşıyor ve tekstil işi yapıyordum. Devletin verdiği teşvik için köyümüze geldik. Buraya gelip çilek ve böğürtlen ektik. Yaklaşık 60 nüfusun ekmeği heba olmuş durumdadır. Devletimiz sağolsun bütün imkanları sağladı. Devlet tarlalar su almasın diye mühendis ve memur gönderdi. Fakat buna rağmen tarlalarımız sular altında kaldı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.




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