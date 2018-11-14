Sason dağ şalgamı pazardaki yerini aldı

Bölgede dağ şalgamı olarak adlandırılan şekil olarak yayvan ve tanesi bir kilogramı aşan Sason şalgamı nisan-mayıs aylarında tohumu serpilerek kasım-aralık aylarında yerin altından çıkartılarak temizlendikten sonra ilçe pazarında kilogramı 2 liradan satışa sunuluyor. İlçe merkezinde kurulan pazarlarda satışa sunulan Sason dağ şalgamı özelikle kış aylarında kırmızı et ile birlikte pişirilerek tüketiliyor. Köylerde kalan vatandaşlar tarafından yapraklarından yapılan tüttü diye adlandırdıkları şalgam otu turşusu da pişirilerek tüketilebiliyor. Büyüklüğü ve tadıyla bölgenin en çok beğenilen şalgamın Sason dağ şalgamı olduğunu söyleyen şalgam satıcılarından Yahya Arslan, şalgamının kış aylarında hastalıklara karşı zırh oluşturduğunu belirtti.