Sason Devlet Hastanesine atanan Dr. Neziha Ulusoylar görevine başladı

Neziha Ulusoylar yeni görevine başladı.

Adana Başkent Üniversitesi mezunu olan Uzman Dr. Neziha Ulusoylar, Sason Devlet Hastanesinde uzun süre görev yapmak istediğini belirtti. Adana’dan Batman’ın Sason ilçesine atanan Dr. Ulusoylar, "Sason’u çok beğendim. İlçenin genel coğrafi durumu Karadeniz’e çok benziyor. Sason’da çok sıcak karşılandım. Burada görev yapacağım süre zarfında hastalarıma en iyi hizmeti sunmak için çabalayacağım. Geldiğim ilk günden bu güne kadar yardımlarını esirgemeyen hastane yönetimine çok teşekkür ederim" dedi.