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23 Aralık 2017 10:47

Sason Devlet Hastanesine atanan Dr. Neziha Ulusoylar görevine başladı

Batman’ın Sason İlçe Devlet Hastanesine atanan Dahiliye Uzmanı Dr.

Sason Devlet Hastanesine atanan Dr. Neziha Ulusoylar görevine başladı

23 Aralık 2017 10:47

Neziha Ulusoylar yeni görevine başladı.


Adana Başkent Üniversitesi mezunu olan Uzman Dr. Neziha Ulusoylar, Sason Devlet Hastanesinde uzun süre görev yapmak istediğini belirtti. Adana’dan Batman’ın Sason ilçesine atanan Dr. Ulusoylar, "Sason’u çok beğendim. İlçenin genel coğrafi durumu Karadeniz’e çok benziyor. Sason’da çok sıcak karşılandım. Burada görev yapacağım süre zarfında hastalarıma en iyi hizmeti sunmak için çabalayacağım. Geldiğim ilk günden bu güne kadar yardımlarını esirgemeyen hastane yönetimine çok teşekkür ederim" dedi.




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