Sason Emniyet Amirliğine Atanan Komiser Sudagezer, göreve başladı

İstanbul doğumlu olan Komiser Mehmet Murat Sudagezer, ilk görev yeri olan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ardından sırasıyla Isparta ve Antalya’ya görev yaptı. Sudagezer Antalya’nın ardından Sason İlçe Emniyet Amirliğine atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Komiser Sudagezer, ilçedeki ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu belirterek ilçedeki kurum ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştığını söyledi. Komiser Sudagezer, ”Bugün itibari ile Sason ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Benden önce bu güzel ilçede görev yapan üstlerime, astlarıma ve meslektaşlarıma yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Amacı halkın huzur ve güvenini korumak olan Polis Teşkilatının bir neferi olarak her zaman halkımızla iç içe, kol kola ve omuz omuza görev yapacağız. Toplum Destekli Polislik anlayışıyla yapacağımız hizmetlerde Sason halkının her zaman desteğini almak bizim görev anlayışımız olacak. Terörle mücadelemiz dosta güven düşmana korku verecek şekilde devam edecektir. İlçedeki atamamın ardından beni ziyaret eden bütün kurum amirlerimize ve ilçe halkına teşekkür ederim” dedi.