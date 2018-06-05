Sason Emniyet Amirliğine Türedi atandı

Samsun 19 Mayıs Eğitim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Türedi, ilk görev yeri olan Ankara’nın ardından Batman merkez ve Hasankeyf’te görev yaptı. Doğma büyüme Ordulu olan Türedi, Sason’un coğrafi olarak Karadeniz’e benzediğini belirtti. İlçe Halkı tarafından sıcak ilgi ile karşılandığını belirten Türedi, “İlçenin daha güvenli olması için ekibimle gece gündüz çalışacağız. Burada olduğum sürece kapımız herkese açık olacak. Sadece ilçe merkezini değil, köylerimizi de gezerek vatandaşlarımız ile sıcak diyalog içerisinde oluşabilecek problemleri çözmeye odaklanacağız. Bugün Sason’dayız yarın başka bir yer olur. Bizim için ülkenin her karış toprağı kutsaldır. Bizleri görev seçmeyiz, görev alırız. Geldiğim ilk günden bu yana beni ziyaret eden kurum amirlerine ve ilçe hakkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.