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18 Temmuz 2018 15:37

Sason emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Batman’ın Sason ilçesinde emniyet amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda ilçeye bağlı Güvercinlik köyü Güvenç mezrasında tapulu arazide ekili 174 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sason emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

18 Temmuz 2018 15:37


Operasyona ilişkin İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “İlçe vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumun huzurunu bozma çalışan ve zararlı madde satışı yapan şahısların yakalanması doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Güvercinlik köyü Güvenç mezrasında S.B. ve C.B.’ye ait olduğu değerlendirilen tarlada ekili durumda 174 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Emniyet Amirliğimiz tarafından düzenlen operasyonla bulunduğu alandan sökülerek toplanan Hint keneviri savcılık talimatı ile imha edildi. Operasyonda S.B. ve C.B. adlı şahıslar göz altına alınarak sorgularının yapılması için ilçe emniyet amirliğimize getirildi. Bölge halkımızın desteği ile uyuşturucu ve her türlü uyarıcıyla olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.




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