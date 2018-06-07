Sason Emniyetinden Ramazan yardım

İlçe merkezi ve köylerde bulunan yardıma muhtaç aileleri evinde ziyaret eden İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ve ekibi, ailelerle kısa sohbetler gerçekleştirerek içinde 4 kişilik bir aileye yetecek kadar gıdanın bulunduğu ramazan paketi yardımında bulundu. İlçede birçok fakir aile olduğunu dile getiren Sason Emniyet Amiri Kerim Türedi, fırsat buldukça ilçe merkezinde olsun köylerde olsun vatandaşlarla bir araya gelemeye devam edeceklerini belirtti. Türedi, polisin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve ilçe halkına güven vermek amacıyla daima sosyal aktivitelerine ve yardımlarının devam edeceğini kaydetti.