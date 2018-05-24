Sason İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürülüğüne Aktaş atandı

Eyyüp Aktaş, Diyarbakır Lice’de 5 yıl görev yaptıktan sonra, Batman Hasankeyf ve Sason ilçe tarım müdürlüklerinde gıda mühendisi olarak görev yaptı. Sason’da doğup büyüdüğünü belirten Aktaş, ilçeyi çok iyi tanıdığını belirterek, ilçeye uyumlu projelerin geliştirilmesi için çaba sarf edeceğini söyledi. Aktaş, “İlçemiz Sason’da yapılan bazı projelerin toprağa uyumlu olması çok önemlidir. Özelikle fidancılık konusunda dışarıdan alınan birçok fidanın ilçe iklimine uyum sağlayamadığından dolayı, ya kuruyor ya da büyüdüğünde istenilen ölçekte verim veremediğini görüyoruz. Ben ilçede doğup büyüdüğüm için ilçeyi çok iyi tanıyorum. İlçemiz çok dağlık bir coğrafyadan oluşmaktadır. İlçemizin yüksek kesimlerinde hava çok soğuk olurken, rakımı düşük olan yerleşim yerlerinde de hava sıcak olabiliyor. Dolayısıyla sıcak bölgede yetişin ürünlerin soğuk bölgelerde de aynı verimi vermesi beklenemez. Biz ilçemize her hangi bir hizmeti sunmadan önce toprak analizi yapıp ve o toprağa uyum gösteren fidanları çiftçilerimize dağıtmak için özen göstereceğiz. Kurumların halkın hizmetçisi olduğu bilinci ile vatandaşlarımızın her türlü talebine kulak asacağız. İnşallah bu görevde olduğum süre zarfında Sason’a yeni ve verimli projeler kazandıracağız” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Bölümü mezunu olan Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.