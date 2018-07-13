Sason Meydanı kahvehanecilerin işgalinden kurtarılacak

İlçe Kaymakamlığında meydan sorununun çözümüne ilişkin düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ile ilçe esnafı meydanın kahvehanelerin işgalin kapatması ve ilçedeki herkesin huzur içinde kullanılabileceği bir hale getirmesine kara verdi. Kaymakam Ökkeş Beyaz, “Toplantıda meydan ve çevresinde son 5 yıl içerisinde asayiş olaylarının arttığı, bunun en önemli sebebinin meydan çevresindeki kahvehaneler dolayısıyla insanların toplanma yeri olduğu ve olayların daha da büyüdüğü bu yüzden 30 günlük süre verilerek meydan ve çevresinin boşaltılıp yeni güzel modern bir meydan haline getirilmesi, kötü görüntünün engellenmesi kararı alınmıştır. Bayanların meydan ve çevresine daha fazla gelebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Kadın Sokağı’ projesinin hayata geçirilerek sadece bayanların girip özgürce dolaşabilecekleri bir alanın belediye tarafından belirlenmesi gerekli mali desteğin belediye ve kaymakamlıkça sağlanması kararlaştırılmıştır” dedi.