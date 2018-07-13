Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:32

Sason Meydanı kahvehanecilerin işgalinden kurtarılacak

Batman’ın Sason ilçesinde kahvehaneciler tarafından sandalye koyularak işgal edilen ilçe meydanı yapılacak olan yeni düzenlemelerle kadınların da oturabileceği modern bir alan haline getirmesi için çalışmalar başlatıldı.

Sason Meydanı kahvehanecilerin işgalinden kurtarılacak

13 Temmuz 2018 16:32


İlçe Kaymakamlığında meydan sorununun çözümüne ilişkin düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ile ilçe esnafı meydanın kahvehanelerin işgalin kapatması ve ilçedeki herkesin huzur içinde kullanılabileceği bir hale getirmesine kara verdi. Kaymakam Ökkeş Beyaz, “Toplantıda meydan ve çevresinde son 5 yıl içerisinde asayiş olaylarının arttığı, bunun en önemli sebebinin meydan çevresindeki kahvehaneler dolayısıyla insanların toplanma yeri olduğu ve olayların daha da büyüdüğü bu yüzden 30 günlük süre verilerek meydan ve çevresinin boşaltılıp yeni güzel modern bir meydan haline getirilmesi, kötü görüntünün engellenmesi kararı alınmıştır. Bayanların meydan ve çevresine daha fazla gelebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Kadın Sokağı’ projesinin hayata geçirilerek sadece bayanların girip özgürce dolaşabilecekleri bir alanın belediye tarafından belirlenmesi gerekli mali desteğin belediye ve kaymakamlıkça sağlanması kararlaştırılmıştır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç