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26 Şubat 2018 13:10

Sason Y.B.O personelleri eğitim için Avrupa’ya gidecek

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu personellerinden 6 kişi Erasmus Plas Personel eğitimi projesi kapsamında 20 günlük eğitim için Yunanistan ve İspanya’ya gidecek.

Sason Y.B.O personelleri eğitim için Avrupa’ya gidecek

26 Şubat 2018 13:10


2 yıldır başvurdukları projenin kabul edildiğini belirten Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, proje kapsamında 32 bin 270 euroluk hibe kazandıklarını belirtti. Bozkurt, “Sason Yatılı Bölge Ortaokulu olarak 2 yıldır başvuru yaptığımız Avrupa birliği Erasmus Plas personel eğitimi projemiz nihayet kabul edildi. Kabul edilen projemiz de 32 bin 270 euroluk hibe ile 6 personelimize 10 günlük Yunanistan ve 10 günlük İspanya programımız gerçekleşecek. Bu proje ilimiz ve ilçemizde ortaokullar bazında ilktir. Diğer okullarımıza da yol gösterici olacağına inanıyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.




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