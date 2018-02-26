Sason Y.B.O personelleri eğitim için Avrupa’ya gidecek

2 yıldır başvurdukları projenin kabul edildiğini belirten Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, proje kapsamında 32 bin 270 euroluk hibe kazandıklarını belirtti. Bozkurt, “Sason Yatılı Bölge Ortaokulu olarak 2 yıldır başvuru yaptığımız Avrupa birliği Erasmus Plas personel eğitimi projemiz nihayet kabul edildi. Kabul edilen projemiz de 32 bin 270 euroluk hibe ile 6 personelimize 10 günlük Yunanistan ve 10 günlük İspanya programımız gerçekleşecek. Bu proje ilimiz ve ilçemizde ortaokullar bazında ilktir. Diğer okullarımıza da yol gösterici olacağına inanıyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.