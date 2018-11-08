Sason'a atanan savcı Yücesan, göreve başladı

Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı adaylarına yönelik yapılan kura çekimi sonucunda Sason Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Abidin Yücesan göreve başladı.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Savcı Abidin Yücesan, ilk görev yeri olan Sason hakkındaki ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu söyledi. Sason'un coğrafi olarak Karadeniz'e benzediğini belirten savcı Yücesan, “İlçede sükunetli bir ortam var. Yollar genel yapısı itibari ile düzgün. İlçe halkı devletine bağlı ve çok saygılı. Kurum amirlerinin, saygı gören ve vatandaşına değer veren amirlerden oluştuğunu gördüm. Sason'a doğunun Karadeniz'i diyorum, çünkü çok yüksek dağları ve çok temiz havası var. Sason benim ilk görev yerim. Buraya hizmet için geldim. Kapımız her zaman bütün ilçedeki vatandaşlarımıza açıktır. İnşallah görevimi layıkıyla yapıp ilçede tatlı bir izlenim bırakırım. Geldiğim ilk günden bu yana benden desteklerini esirgemeyen başta kaymakamımız ve halkımız olmak üzere bütün kurum amirlerimize de çok teşekkür ederim” dedi.

Kırşehir Cumhuriyet Savcı adaylığından Sason Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Yücesan, Kırşehir doğumlu ve bekar.