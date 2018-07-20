Sason’da 130 geçici işçi istihdam edildi

İŞKUR tarafından istihdam edilen geçici 130 işçi, ilçedeki çeşitli kurumlarda temizlik işinde çalıştırılacak. İlçe kaymakamlığı tarafından ailelerin gelir durumu göz önünde alınarak seçilen işçilerle Yunus Emre İlk ve Ortaokulu Konferans Salonunda toplantıda bir araya gelen Kaymakam Ökkeş Beyaz, çalışma koşulları, iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, uyulması gereken kurallar ve işçi hakları hakkında işçilere bilgi verildi. Toplantıda işçilerin haklarının İŞ-KUR tarafından karşılanacağını belirten Kaymakam Beyaz, işçilere düzenli olarak işlerine gidip gelmeleri gerektiğini belirterek başarılar diledi.