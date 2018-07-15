Sason’da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri

Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar’ın da katıldığı etkinliklerde ilçede bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Merkez Camii’nde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif’in ardından şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Ülkenin birlik ve beraberliğinin şehitlere ve gazilere borçlu olunduğunu belirten Başkan Uçar, “Bu topraklarda can veren aziz şehitlerimizi daima anmalı ve gazilerimize de sahip çıkmalıyız. 2 yıl önce ülkemizin birlik ve beraberliğine darbe vurmaya çalışan hainler hiç ummadıkları bir direnişle karşılaşarak milletimiz tarafından bozguna uğratıldı. 15 Temmuz’da bu kahraman millet, kurulduğu ilk günden bu yana sürekli şehit veren ve şehit verdikçe güçlenen bu aziz vatanın kolayca bölünmeyeceğini bütün düşmanlara anlatmış oldu. Ben bu vesile ile aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğünün sağlanması adına bu topraklarda canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.