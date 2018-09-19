Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Sason Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumuyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Mert Recep Çiftçi, “Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve Gazilik unvanını verilmiş ve bu vesile ile bugün Gaziler Günü olarak addedilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk Milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin sona ermesinin ardından, tören yunus Emre Konferans Salonunda devam etti. Yunus Emre Konferans Salonunda devam eden Tören'de Kaymakam Abdullah Özadalı, Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve Belediye Başkanı Cuma Uçar tarafından gazilere hediyelerini takdim etti. Törenin sonunda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu belirterek, ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenleri hayal kırıklığına uğrattıklarını ifade etti. Özadalı, “Bu kutsal vatanı dize getirmek için emperyalist güçler hiç durmadan sürekli sinsi planlar yapmış ve her daim ülkeyi hedef alan eylemlerin peşinde oldular. Sürekli bu büyük vatanı bölme, parçalama ve dize getirme çalışmaları içerisinde olanların hesaba katamadığı bir şey vardı ki oda onların önüne sürekli bir set gibi çıkmış ve onların oyunlarını başlarına geçirmiştir. İşte bu güç bu kutsal vatanın her karış toprağı üzerinde yaşayan asil milletin asaleti, vatanseverliği ve kahramanlığıdır. Bu güç milletimizin ta kendisidir. Bu Kahraman millet dün olduğu gibi bu günde vatan topraklarını canı pahasına korumuş, şehit ve gazi olmuştur. Bu vesile ile bu topraklar üzerinde kanları dökülen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Törene, Kaymakam Abdullah Özadalı, Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Sason Şehit yakınları Ve Gazilerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Gaziler ve çok sayıda kurum amiri ile vatandaş katıldı.