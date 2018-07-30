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30 Temmuz 2018 15:44

Sason’da 250 aileye gıda yardımı yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Türk Kızılay’ı ve İlçe Kaymakamlığı tarafından maddi durumu düşük 250 aileye gıda yardımı yapıldı.

Sason’da 250 aileye gıda yardımı yapıldı

30 Temmuz 2018 15:44


Sason’da Türk Kızılayı ve Kaymakamlık tarafından maddi durumu düşük ailelere yardım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen 250 aileye gıda yardımı yapıldı. Konu ile ilgili Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak ve sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlık ve Kızılay işbirliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirlediği 250 aileye temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda kolileri dağıtılmıştır" denildi.




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