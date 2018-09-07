Sason’da 26 gence damızlık düve dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının başlatıldığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” kapsamında, damızlık düve almaya hak kazanan 26 genç çiftçiye, ilçe girişinde düzenlenen törende kura ile her çiftçiye 5’şer adet 30’ar bin lira değerinde hibe düveleri imza karşılığında veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılarak teslim edildi. Dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, dağıtılan damızlık düvelerin gen çiftçiler için yeni bir gelir kapısı açtığını belirterek, düvelere düzenli bakıldığında 3-5 yıl içinde ailelere yeterli bir geçim kaynağı olacaklarını ifade etti. Dağıtılan düvelerin takibini yapacaklarını belirten Aktaş, “Daha önce proje kapsamında başvuran ve projeden yararlanmaya hak kazanan 26 genç çiftçimize gelen düvelerimiz veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardında teslim ettik. Bu proje ilçemizde hayvan gelişimine katkı sağlayacaktır. Hibe almayı hak kazanan genç çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.