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Sason'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

BATMAN (İHA) – Batman’ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.


Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'nci yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene ilçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkan Vekili Nedim Işık, Garnizon Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, kurum müdürleri ve askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, Atatürk büstüne çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, yarın düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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