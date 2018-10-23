Sason'da 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 29 öğrenci, gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Gürgenli Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 29 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilere burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.