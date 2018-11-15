Sason'da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Gürgenli Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 40 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilere burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrenci velileri, “Geçen gün yine 50'ye yakın öğrencimiz gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırılmıştı. Bugün 40 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı. Okula yemek getiren yemek firması okula 2 defadır bozuk yemek getiriyor. 6 çocuğum yediği yemekten zehirlendi geçen sefer de 4 çocuğum zehirlenmişti. Yetkililerden rica ediyorum bu olayı çözsün ve önlem alınsın” dedi.