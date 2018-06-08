Sason’da 8 bin 478 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Sason Atatürk İlk ve ortaokulunda karne dağıtım törenine katılan ilçe kaymakamı Ökkeş Beyaz, öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye etti. Karne töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Beyaz, “Bütün ilçemizde karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizin anlından öpüyorum. Yorucu bir yılın ardından bol bol gezmek ve tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek sizlerin en tabi hakkınızdır. Özelikle yazın havaları fazla ısındığı günlerde güneşin altında kalmamanızı ve akarsulara ve göletlere tek başınıza girmemenizi tavsiye ediyorum. İlçemizdeki eğitim öğretimini tamamlayarak üniversitelere gidecek olan öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İlçemizde devam edecek öğrencelerimizle de inşallah önümüzdeki yılda sağlıklı kazasız belasız bir şekilde tekrar bir araya geleceğiz” dedi.