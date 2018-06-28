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28 Haziran 2018 12:55

Sason’da ‘bağımlılıkla mücadele’ toplantısı

Batman’ın Sason ilçesinde kurum amirlerinin katıldığı uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sason’da ‘bağımlılıkla mücadele’ toplantısı

28 Haziran 2018 12:55


Sason Kaymakamlığı konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Ökkeş Beyaz başkanlık etti. Toplantıda bağımlılık ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek, uygulanması gereken faaliyetlerin ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi, takibinin sağlanması gibi konular görüşüldü. Toplantıda konuşan Kaymakam Ökkeş Beyaz, “Bağımlılık sorunu sadece riskli olarak gruplandırılanları değil tüm vatandaşlarımızı etkileyecek bir problem olarak algılanmalı ve bu anlamada önleyici faaliyetlere öncelik verilmelidir. Bu kapsamda Sason Kaymakamlığı olarak bilimsel verilere dayalı, etkin, güncel, hedef grupların niteliklerine uygun, sürdürülebilir ve konunun uzmanlarınca sürdürülecek ve takibi yapılacaktır. Madde kullanımının zararları konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bağımlılık ile mücadelenin sürdürülmesi ve başarıya ulaşmada en önemli noktadır” dedi.


Toplantının devamında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi. Madde bağımlılığı konusunda kurumlar arasındaki işbirliğinin arttırılarak devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantıda Kaymakamlık tarafından kurumların bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttükleri faaliyetler hakkında ayrıntılı raporlar sunuldu. Madde bağımlılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla toplantı sona erdi.




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