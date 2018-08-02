Sason’da doğa turizmini canlandıracak proje kabul edildi

Sason Kaymakamlığından projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Doğa turizmi açısından ciddi bir potansiyel barındıran Sason, sahip olduğu doğa turizmi varlıkları açısından avantajlı durumdadır. Bölgeye özgü doğal alanlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Uzun yıllardan beri konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen Sevek Projesi kaymakamlığımızın yoğun çalışmaları sonucunda uygulamaya geçiyor. Sason Kaymakamlığı olarak Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz, DİKA’ya Sason’un Yükselen Değeri Doğa Turizmi Parkı Projesi’ni teklif etmiş ve proje sunulan 73 proje arasından başarılı bulunularak kabul görmüştür. Teklif edilen proje de ilçemizin doğa turizmi potansiyeli göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu rotadan yola çıkılarak hazırlanan projenin genel amacı doğa turizmine yönelik altyapıların iyileştirilmesi ile ilçemizin turizm alanında rekabet gücünü artırarak, ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bu amaca ulaşmak için ise proje kapsamında Sason Doğa Turizmi Tesisi kurulacak ve içerisinde ise değirmen, bungalov ev ile yürüyüş yolları olacak. Proje bünyesinde 7’den 77’ye her kesime hitap eden alternatif doğa sporları yapabilecekleri bir Sason Doğa Turizmi Parkı kurulacaktır. Park içerisinde yöresel ürünlerin tanıtılacağı bir bölüm, ahşaptan değirmen evi, ahşap güvenlik kulübesi, sert ağaç oturma bankı, çeşme, barbekü, çatılı piknik masaları, panolar, piknik masaları, polyester geçitler, polyester masalar ve tabure takımları, ahşap kuluçka salıncaklar, eğitici çocuk oyun alanları, engelsiz döner platform, ebeveyn eşliğinde salıncak, engelsiz serisi çocuk oyun grubu, engelsiz ve düz ikili salıncaklar, halat salıncak, ahşap gemi şeklinde çocuk oyun grubu, teleferik serisi oyun grubu ve çevrenin peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Ayrıca Doğa Turizmi Parkı’nın tanıtılması için açılış kapsamında bir bahar şenliği düzenlenecek ve sürdürülebilir turizm için Sason’da turizm seminerleri verilecektir” denildi.