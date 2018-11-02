Sason'da eğitimini bitiren 92 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde yeni alınan 92 güvenlik korucusu, verilen bir aylık eğitimin ardından düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Sason Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yemin törenine Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, ilçedeki diğer kurum amirleri güvenlik korucuları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Düzenlenen yemin töreninde yemin eden güvenlik korucuları adına konuşan Güvenlik Korucusu Mehmetcan Taşdemir, “Bizler bu gün yemin ederek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna canımızı seve seve feda edebileceğimizi kararlılığını dostça düşmana göstermiş bulunuyoruz. Bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 'Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür' sözünün ışığında yemin ettiğimiz bu günden itibaren kanun ordusu jandarmanın saflarında zincirin en zayıf halkası olarak zincirin sağlamlığı ve devamlılığı hususunda sonsuza dek canla başla çalışacağız. Bu uğurda kendimizi küçük görmeden 'bir çivi bir nalı, bir atı, bir at, bir yiğidi, bir yiğit, bir orduyu kurtarır' mantığı ile hareket edeceğiz. Bütün arkadaşlarımın adına haykırıyorum ve diyorum ki vatan savunması şerefimiz ve namusumuzdur” dedi.