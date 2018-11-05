Sason'da Emniyet Müdürlüğü mahalle muhtarları ile asayiş toplantısı yaptı

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki mahalle muhtarları ile asayiş olayların en aza indirmek için istişare toplantısı yapıldı.

Emek Mahallesinde muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, ilçedeki asayiş olaylarının en aza indirilmesi için muhtarlara da düşen görevlerin olduğunu belirtti. Sudagezer, “İlçede başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar trafiği tehlikeye sokuyor ve çevreye de kötü izlenim veriyor. Bu hayvanların sokaklardan çekilmesi için muhtarlarımızın sahiplerini bulup uyarmalarını istiyoruz. Açık alanlarda yapılan düğünlerde silah ve havai fişek atılmaması için düğün nişan sahiplerini mutlaka uyarın, uyarılara kulak asmayarak silah ateşleyenleri mutlaka bizlere iletmenizi istiyoruz. Muhtarlarımız sürekli mahallelerinde olup bitenden haberdar olup, varsa bir takım olumsuzlukları mutlaka bizlere iletmelidir. Sokaklarda gördüğünüz trafiğe aykırı araçları ve motorları da bizlere iletmenizi istiyoruz. Muhtarlarımız ile el ele verirsek asayiş olaylarını en az seviyeye indireceğimize inanıyorum. Güvenlik önlemleri hepimiz içindir. Güvenli bir ilçede huzur içinde hep beraber yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da toplantının çok olumlu geçtiğini belirterek benzer toplantıların devam etmesini istedi.