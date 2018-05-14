Sason’da etkili olan yağışlar çileği vurdu

İlçede çilek hasadının yaşandığı dönemde etkili olan yağışlardan dolayı çilek tarlalarına giremeyen üreticiler, koparamadıkları çileklerin bozulmaya başladığını belirtti. Çilek hasadının yaşandığı döneme denk gelen aşırı yağışların çilek üreticilerine zor anlar yaşattığını belirten Sason Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Doğan, ilçe genelinde etkili olan yağışlardan dolayı tonlarca çileğin tarlada çürüdüğünü belirtti. Doğan, “İlçemiz Sason’da tamda çilek hasadına denk gelen ve yaklaşık iki haftadır aralıksız etkili olan yağmur, maalesef çilek üreticilerinin kabusu haline geldi. Çamur deryasına dönen tarlalara giremiyoruz. Dolayısıyla satışlarımızın tamda hız kazandığı bu dönemde tarlada kalan çileklerimizin büyük bir bölü çürüdü. Yağışlar devam ederse bu yıl çilek üreticileri olarak tam bir hüsran yaşayacağız. İnşallah yağışlar ara verir ve çileklerimiz tekrar canlanır” şeklinde konuştu.