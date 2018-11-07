Sason'da fakir ile zengin vatandalar arasında iyilik çemberi kuruldu

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı bünyesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde kurulan iyilik çemberi projesi kapsamında maddi durumu iyi olan vatandaşların bağışladığı yardımlar askıya asılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sason Kaymakamlığı ADEM sorumlu müdürü Zühre Avcı, tarafından yürütülen 'İyilik Çemberi Projesi' kapsamında maddi durumu iyi olan vatandaşların evde bulunan giymedikleri giysileri, ayakkabıları ve kullanmadıkları eşyaları ADEM merkezinde ayrılan bir alanda iyilik askısına bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurulan iyilik çemberinin fakir ile zengin vatandaşlar arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Sason ADEM Sorumlu Müdürü Zühre Avcı, bu projeyi duyan duyarlı vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı çok kısa süre içerisinde birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşarak giydirdiklerini söyledi. Avcı, “Aile Destek Merkezimize ulaşarak bizlerden yardım talebinde bulunan birçok kişinin ihtiyacını gidermek ve ilçedeki zengin ile fakir vatandaşlarımız arasında bir köprü kurmak için böyle bir proje başlattık. Bu proje kapsamında maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız evinde bulunan kullanmadıkları giysileri, ayakkabıları ve ev eşyalarını getirip bizlere telim ediyor. Bizde Aile Destek merkezimize bıraktıklarımız askılara bu yardımları asıyoruz. İhtiyaç sahibi aileleri buraya davet ederek istedikleri ve ihtiyaç duydukları kıyafetleri, eşyaları almalarına yardımcı oluyoruz. Birçok ev hanımı sadece utandığı için hiç kimseden yardım talebinde bulunmuyor. Bu proje kapsamında veren el ile alan el birbirlerini görmedikleri için ihtiyaç sahiplerinin rahat olmalarını sağlıyoruz. Oluşturduğumuz bu iyilik çemberine maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz” dedi.