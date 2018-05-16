Sason’da gençlik yürüyüşü düzenlendi

İlçe Spor Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen gençlik yürüyüşünde 150 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Sason Cumhuriyet Meydanından başlatılan gençlik yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Ak Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve ilçedeki diğer kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşte en önde bulunan grup “Gençlik Geleceğimizin Güvencesidir” pankartını açtı. Cumhuriyet Meydanında polis eşliğinde başlatılan gençlik yürüyüşü kaymakamlık binası önünde son buldu.