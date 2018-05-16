Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 12:01

Sason’da gençlik yürüyüşü düzenlendi

Batman’ın Sason ilçesinde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Sason’da gençlik yürüyüşü düzenlendi

16 Mayıs 2018 12:01


İlçe Spor Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen gençlik yürüyüşünde 150 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Sason Cumhuriyet Meydanından başlatılan gençlik yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Ak Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve ilçedeki diğer kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşte en önde bulunan grup “Gençlik Geleceğimizin Güvencesidir” pankartını açtı. Cumhuriyet Meydanında polis eşliğinde başlatılan gençlik yürüyüşü kaymakamlık binası önünde son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç