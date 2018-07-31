Sason’da jandarma ve güvenlik koruculardan örnek davranış

Edinilen bilgiye göre, Sason’da geç saatlerde Batman’a hareket eden Mahsum Yılmaz 20 kilometre sonra aracının lastiğinin patlaması sonucu yolda kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca lastiği onarmaya çalışan sürücü lastiği sökmeyi başaramadı. Görev dönüşünde Yılmaz’ı fark eden Jandarma ve güvenlik korucuları, araçlarını durdurarak patlayan lastiği onardı. Lastik onarıldıktan sonra yola devam eden sürücü Yılmaz, “Sason’a bir iş için gitmiştim. İşimiz geç bitince bu saatte Batman’a dönmek için yola çıktık. 20 kilometre sonra aniden aracımın tekerleği patladı. Tek başıma 2 saatten fazla uğraştım ama tekerleği sökemedim. Gelip geçen az sayıda araçtan yardım almak istedim ancak geç saatlerde olduğu için hiç kimse o karanlıkta durmadı. Görevden gelen asker ve korucuları gördüm, ben durdurmadan onlar durdu ve araçlarından inerek lastiği tamir edip yerine taktılar. Asker ve korucularımızın bu örnek davranışları beni çok duygulandırdı. Onlara çok teşekkür ederim” dedi.