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25 Aralık 2017 17:15

Sason’da kadınlara yemek kursu

Batman’ın Sason ilçesinde halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan İşkur destekli kursa katılan kadınlar hem yemek yapmayı öğreniyor hem de para kazanıyor.

Sason’da kadınlara yemek kursu

25 Aralık 2017 17:15


İşkur destekli açılan kursun 5,5 ay süreceğini belirten Eğitmen Ali Özkan, “Sason’da Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan 15 kadın günlük 25 TL kazanarak yemek yapmayı öğreniyorlar. Evde oturup sıkılan ev hanımlarına ve özelikle bir meslek sahibi olmak isteyen bayanlarımız için çok iyi bir fırsat. Burada eğitilen bayanlar, tatlı yapmayı başta olmak üzere, birçok sulu yemek çeşitlerini, çorba çeşitleri, etli yemekler ve her türlü salata çeşidini yapmayı öğrenecek. Kurs bitiminde bayanlarımız, istediği takdirde yemek yapan bir işyerinde çalışabilecek” dedi.




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