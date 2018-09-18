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Sason'da kadınların projesi kokteyle tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının Desteğiyle Sason Kadınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen “100 Kadın Değişir, Toplum Değişir” projesinin tanıtım kokteyli yapıldı.


Sason ÇATOM bahçesinde yapılan tanıtım kokteylinde konuşan Dernek Başkanı Muhsine Bozkurt, projenin hedef ve amaçlarını anlatarak, katılanlara proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Bozkurt, “Projedeki öncelikli hedeflerimiz, çocuk istismarının önüne geçmek, erken yaşta evliliklerin önüne geçmek, aile içi şiddete engel olmak ve kadınların sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır” dedi.


Tanıtım kokteyline Belediye Başkanı Cuma Uçar, Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İŞ-KUR Batman İl Müdürü Besim Eviz, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve diğer ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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