Sason’da Kanaat Önderleri Askerlerle Karavana Yedi

Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya tarafından düzenlenen ilçedeki kurum amirleri ile kanaat önderleri askerlere verilen karavandan yedi.

Sason 7. Jandarma Tabur Komutanlığı yemekhanesinde Tabur Komutanı Mehmet Kahya tarafından düzenlene iftar programına İlçe kaymakamı Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı vekili Eyüp Kaplan, Hakim Akın Terzioğlu, Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Kerim Türedi ve İlçedeki Kanaat önderleri katıldı. Verilen iftar yemeğinin ardından Tabur Komutanı Mehmet Kahya ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Kanaat önderlerinden Fikret Sezgin, Asker ve halkın dayanışma içerisinde olduğunu görmek bölge halkı tarafından takdirle karşılanan bir davranış olduğunu belirtti. Bundan 15-16 yıl önce askerlerin vatandaşlara mesafeli davrandığını dile getiren Sezgin, “Doğu ve Güneydoğu’da artan terör olayları ve kısmi bölgelere de vatandaşların terör harekatına destek vermesi asker ve vatandaşlar arasında güven zedelenmesine neden olmuştu. Ancak son 15-16 yılda hükümetimiz tarafından gerek barış sürecinde atılan adımlar, gerek Kürtçe konuşan vatandaşlara açılan TV kanalları olsun, atılan demokratik adımlarla vatandaşın güveni sağlanmış oldu. Bölgede Askerlerimizin başında bulunan komutanların buna benzer sosyal aktivitelerde bulunması vatandaşa güven veriyor. Asker ve vatandaşlar arasında kurulan bu tür sıcak aktiviteleri görmek biz kanaat önderlerini de sevindirmektedir. İnşallah buna benzer sıcak diyaloglar artarak devam edecektir. Vatandaşlar ile askerlerimiz arasında benzer aktiviteler devam edecektir. Bu güzel kaynaşmaya vesile olan Mehmet Kahya Komutanımıza da çok teşekkür ederiz” dedi.