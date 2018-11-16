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Sason'da kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 5 köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 5 köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.


Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği İlçe Şantiye Şefliğinden edinilen bilgilere göre, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile Derince grup köy yolu istikametinde bulunan Çakırpınar, Bayramlar, Aykonak, Han, Çobançeşme köyleri ulaşıma kapandı. Köylülerin durumu İlçe Kaymakamlığına bildirmesi üzerine köylere sevk edilen ekipler, yolları ulaşıma açtı.

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