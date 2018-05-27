Sason’da Köyler Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Kaymakam Ökkeş Beyaz başkanlığında Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, 2017 yılında yapılan hizmetler ve 2018 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Beyaz, “İlçeye bağlı 48 köye yol, menfez, asma köprü, su deposunun yanı sıra okulların bakım ve onarımının yaptık. 2017 yılı içerisinde özellikle yol konusunda ciddi projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda köylerimiz genelinde 100 kilometre asfalt ve betonarme yol çalışmaları tamamlandı. 2018 yılında kalan yollarımızı projelerimize ekleyerek yol sorunumuzu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Yol çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer alanlarda köy ve mezraların sorunlarının belirlenmesi ve giderilmesinde siz değerli muhtarların önemi büyüktür. Kaymakamlık olarak istişare toplantılarının devam edeceğini belirtmek isterim” dedi.