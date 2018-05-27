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27 Mayıs 2018 13:11

Sason’da Köyler Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde, 2018 yılı birinci dönem Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Sason’da Köyler Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

27 Mayıs 2018 13:11


Kaymakam Ökkeş Beyaz başkanlığında Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, 2017 yılında yapılan hizmetler ve 2018 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Beyaz, “İlçeye bağlı 48 köye yol, menfez, asma köprü, su deposunun yanı sıra okulların bakım ve onarımının yaptık. 2017 yılı içerisinde özellikle yol konusunda ciddi projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda köylerimiz genelinde 100 kilometre asfalt ve betonarme yol çalışmaları tamamlandı. 2018 yılında kalan yollarımızı projelerimize ekleyerek yol sorunumuzu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Yol çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer alanlarda köy ve mezraların sorunlarının belirlenmesi ve giderilmesinde siz değerli muhtarların önemi büyüktür. Kaymakamlık olarak istişare toplantılarının devam edeceğini belirtmek isterim” dedi.




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