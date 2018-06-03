Sason’da koza hasadı başladı

Tütüne alternatif olarak gerçekleştiren ipek böceği yetiştiriciliğinin her geçen gün ilçede yaygınlaşmasıyla birçok aileye yeni gelir kapısı oluştuğunu dile getiren Sason Koza Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, koza hasadının yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirtti. İpek böceği yetiştiriciliğini çok karlı bir iş olduğunu belirten Aktaş, “İlçemizde 2010 yılında iki aile ile başlayan ipek böceği üretimi şuan 140 aileye ulaştı. Üretimin artması hem gençlere hem de dar gelirli ailelere umut oldu. 35-40 gün süren bu işte aileler 5 bin ile 10 bin arasında bir gelir elde ediliyor. Geçen yıl ipek böceği üretiminden ailelerimiz yaklaşık 250 bin Türk lirası gelir elde etti. İlçemizde ilk defa 2013’te Karşıyaka mahallesinde besim evi kuruldu. Bu besim evlerinde üretim miktarının artmasıyla birlikte üretilen ipeğin kalitesi de artı. Daha sonraki yıllarda ilçemize 3 adet daha besleme evi kuruldu. GAP ve kaymakamlığımızın destekleriyle bu yıl çadır çiftlik kurulumu başladı. İlçemizde bu işi geliştirerek daha fazla aileye ulaşmayı ve çevre ilçe ve illerde bu işi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Üretimi artırmak içinde kaymakamlık ve tarımdan şu hususlarda desteklerini bekliyoruz. İpek böceği yumurtalarını canlandırma yerinin kurulması, besleme evlerinin veya besleme yerlerinin temini ve desteklenmesi, kapama dut bahçelerinin oluşturulması, üreticilere eğitim ve destek verilmesi gibi konularda destek bekliyoruz. Bu hususlar da üreticiler destek bulursa ilçe genelinde üretim artar, işsizlik azalır ve ilçe ekonomisi de canlanır” dedi.