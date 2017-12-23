Sason’da Kudüs’ü anma ve anlama programı düzenlendi

Sason ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki ortaokullarda ortaklaşa “Kudüs’ü Anma ve Anlama” adı altında programlar düzenlendi. Sason Yunus Emre Ortaokulunda düzenlenen program, merkez cami imamlarından Habib Günay’ın Kur-anı- Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde Karşıyaka Mahallesi Cami İmamı Hüseyin Tanrıverdi, programa ilişkin konuşmalarda bulundu. Konuşmasında Kudüs’ün İslam’ın vaz geçilmez kutsal mekanlarından olduğunu belirten İmam Tanrıverdi, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, İslam ümmetinin kanayan yarası, dinmeyen acısı ve asla vazgeçmeyeceği ilk kıblemiz olan Kudüs’ü anma, Kudüs’ü anlama ve Kudüs’ü yaşamaktır. Yüce Allah’ın etrafını bereketli kıldığı Hz. Peygamberin 16 ay boyunca kıblesi ve semalarında beş vakit namazın farz kılındığı Kudüs maalesef bugün İslam ümmetinin imtihanı haline gelmiştir. Tarih boyunca iki defa yok edildi. 23 defa işgal edildi. 52 defa saldırıya uğradı ve 44 kez ele geçirildi. İşte bugün tekrar ele geçirilmek istiyorlar. BM Genel Kurulu her ne kadar Kudüs’ü özel bir statüye tabi tutup uluslararası toplumun kontrolüne verilmesini ön gördüyse de İsrail güçleri bu kararı ihlal edip işgal politikalarını sürdürdü. 13 Asır İslam’ın hakimiyetinde bulunan Kudüs İsrail, güçlerinin eline geçer ve son yüzyıldır Kudüs maalesef bir türlü rahat yüzü göremedi. İsrail, yarım kalan projesini bugün tamamlayıp tam yüz yıl sonra 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti ilan etti. BM itirazlarına rağmen bu kararı tanıyan ilk devlet ABD oldu. Maalesef bu gün Filistin de, bulunan Müslümanların vatandaşlık hakları ellerinde alındı, kendi vatanlarında mülteci konumuna düştüler. Doğu Kudüs’te 2003 yılında örülen duvar yüzünden Müslümanların Mescidi Aksa’ya girişi engellenmiş durumdadır. Maalesef biz Müslümanların içine düştüğü durum bundan ibaret, peki biz Müslümanlar bugün neyi bekliyoruz, ebabil kuşlarını mı bekliyoruz, şayet ebabil kuşları gelse İsrail yerine biz Müslümanları taslayacaktır. Halbuki Hz. Peygamber, Müslümanların bir birini sevmede, bir birine yardımcı olmada, bir birine sırt vermede bir bedenin azaları gibidir demişti. Nasıl ki vücudun bir azası rahatsızlandığında bütün vücut ondan etkileniyorsa işte Müslümanların durumu da bu şekil olmalıdır" dedi.

Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.