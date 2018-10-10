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Sason'da muhtarlarla huzur toplantısı yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde mahalle muhtarlarının da katıldığı huzur toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde mahalle muhtarlarının da katıldığı huzur toplantısı yapıldı.


Düzenli olarak İlçe Emniyet Amiri Murat Sudagezer, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile yapılacak olan Sason İlçesi Huzur toplantıların ilkine Kaymakam Abdullah Özadalı da katıldı. İlk toplantı Aşağı Mahalle muhtarı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, mahalle sorunlarının yanı sıra ilçemizin ekonomik yönden kalkınması, güvenlik, suçla mücadele ve eğitim konularıyla ilgili hususlar görüşüldü. Aşağı Mahalle Muhtarı Mehmet Şafi Çelik, mahalle muhtarları ile yapılan ilk toplantının genel anlamda olumlu geçtiğini belirtti.

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