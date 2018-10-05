Sason'da PKK'ya lanet yağdı

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı.

Sasonlu vatandaşlar, dün Mardin'in Dargeçit ilçesi sınırlarında 8 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı terör saldırısını protesto etti. Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde yürüyerek, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, “Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Devletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve milletimize karşı yapılan bu vahşi saldırıları en ağır şekilde şiddetle kınıyoruz. Şunu herkes iyi bilsin ki devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza karşı kurulan tüm örgütler ve bu örgütleri destekleyen kim varsa onları da aynı şekilde lanetliyoruz. Onların karşısında olduk olacağız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu şerefli Millet tarih boyunca çok hainlik gördü; ama asla boyun eğmedi. Halkımızı bugün saat 16.00 da ellerinde rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrakla Batman Park önünde bekliyoruz. Bugün konuşmazsak, susarsak, teröre boyun eğersek yarın çok geç olacaktır. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür” dedi.