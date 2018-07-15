Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 18:37

Sason’da Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği törenle açıldı.

Sason’da Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği açıldı

15 Temmuz 2018 18:37


Sason ilçesinde kurulan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği’nin açılış törenine ilçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı Cuma Uçar, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ile şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik , “Derneğimizin amacı vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı korumak için canını feda edip aramızdan ayrılan ama kalbimizin ta ortasında yer alan aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, haklarını korumak ve onların dertleriyle dertlenerek sorunlarına çözümü için istişare halinde olmaktır. Bizler daima şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olacağız. Allah’ın izniyle, devletimizin destek ve katkılarıyla vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı korumak için çalışıp bu güzel ülkemize huzurun gelmesi için tüm gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç