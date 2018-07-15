Sason’da Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği açıldı

Sason ilçesinde kurulan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği’nin açılış törenine ilçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı Cuma Uçar, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ile şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik , “Derneğimizin amacı vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı korumak için canını feda edip aramızdan ayrılan ama kalbimizin ta ortasında yer alan aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, haklarını korumak ve onların dertleriyle dertlenerek sorunlarına çözümü için istişare halinde olmaktır. Bizler daima şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olacağız. Allah’ın izniyle, devletimizin destek ve katkılarıyla vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı korumak için çalışıp bu güzel ülkemize huzurun gelmesi için tüm gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.