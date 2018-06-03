Sason’da selin kapattığı 12 köy yolu ulaşıma açıldı

İlçe genelinde etkili olan yağışların yol açtığı hasarların giderilmesi için tüm imkanlarını seferber etiklerini belirten Köylere Hizmet Götürme Müdür Serdar Şahin, köy muhtarlarından yollarla ilgili gelen yardım taleplerini anında karşılamak için araçlarını sürekli hazır durumda beklettiklerini belirtti. Şahin, “Sason genelinde bir hafta boyunca aralıksız yağan sağanak yağmurun bazı köylerde sel dönüşmesi ile ulaşıma kapanan Koçkaya, Uluağaç, Tatlıca, Dörtbölük, Yakabağ, Dikbayır, Kaleyolu, Yamanlar, Çakırpınar, Arpacık, Osmanlı ve Bayramlar köy yolları, ilçe özel idare ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı. An itibari ile ulaşıma kapalı köy yolumuz yoktur. Köylülerimiz ve köy muhtarlarımızdan gelebilecek yardım çağrılarına anında cevap verebilmek için ekiplerimizi ve araçlarımızı hazır halde bekletiyoruz” dedi.