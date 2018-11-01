Sason'da servis şoförlerine trafik eğitimi verildi

Batman'ın Sason ilçe Emniyet Amirliği tarafından okullara öğrenci taşımacılığı yapan 129 servis şoförüne trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Sason Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan eğitim seminerine katılan 129 servis şoförüne baş polis Murat Küçükgenç tarafından trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı. Eğitim seminerine katılan ilçe emniyet amiri Mehmet Murat Sudagezer, sürücülere, kurallara riayet etmeleri gerektiğini belirterek kendilerine emanet edilen öğrencilerden sorumlu olduklarını hatırlattı. Sudagezer, “İlçemizde taşımacılık yapan siz şoförlerimizden tek isteğimiz trafik kurallarına riayet etmenizdir. Trafik kuralları hem sizin hem de taşıdığınız öğrencilerin can güvenliği açısından çok önemlidir. Taşımacılıkta uymanız gereken kuralları unutmayınız. Bu kurallar yeri geldiğinde sizleri ve taşımakla görevli olduğunuz öğrencilerin hayatını kurtaracaktır. Trafik ekiplerimiz gerekli denetimleri yapacak ve kurallara uymayan şoförlere gerekli cezai işlemleri yapacaktır” dedi.