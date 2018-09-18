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Sason'da tarla yangını

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Demetevler köyündeki bir tarlada meydana gelen yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Demetevler köyündeki bir tarlada meydana gelen yangın evlere sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Demetevler köyündeki bir tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, tarlada bulunan kuru otların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmede yetersiz kalan köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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