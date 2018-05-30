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30 Mayıs 2018 14:53

Sason’da tatlıcılarda Ramazan bereketi yaşanıyor

Batman’ın Sason ilçesinde 35 yıldır tatlı işleri uğraşan Lenk ailesi, Ramazan ayı nedeniyle satışlarının iki kat artığını belirtiyor.

Sason’da tatlıcılarda Ramazan bereketi yaşanıyor

30 Mayıs 2018 14:53


Ramazan ayının bereketini fazlasıyla his ettiklerini belirten Fatih Lenk, “Ramazan ayında yaşanan yoğun işlerden dolayı, zaman zaman iftarımızı geç saatlerde açıyoruz. Biz tatlıcılık işini babamızdan öğrendik. Ailece bu işte çalışıyoruz. Babam 35 yıl önce Sason’dan Mersin’e taşınarak orada tatlı yapmayı öğrendi. Babam bu mesleği bütün aile fertlerine öğretti. Babam, annem ve bütün kardeşlerim ile beraber bu mesleği severek yapıyoruz. Ramazan ayında artıyor. Diğer aylardan yaptığımız satışların iki katından fazla satış yapıyoruz. Tatlı kazanının başında durmak sıcak olsa da biz alıştığımız için bu sıcaklığı his etmiyoruz. İşimizden keyif alarak para kazanıyoruz” dedi.




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