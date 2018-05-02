Sason’da toplanıp, batı illerinde satılıyor

İlkbaharda karların erimeye başlamasıyla boy gösteren cağ pancarı ilçede bulunan köylülerin geçimine büyük katkı sağlıyor. Sason’un Mereto ve Zoveser dağlarında yetişen cağ pancarını koparan vatandaşlar, çeşitli boylardaki bidonlara koyarak üzerine su ve kaya tuzu döküp salamura haline getiriyor. İlçede köylüler tarafından kilogramı 15 TL’ye satılan cağ pancarı, batı illerinde ise kilogramı 25 TL’den satışa sunuluyor. Genellikle Doğu ve Güneydoğu’dan göç eden vatandaşlar tarafından talep gören cağ pancarı, yumurtaya bandırılarak tavalarda pişirilerek tüketiliyor.